Ronaldinho, leyenda del fútbol, se casará con dos mujeres en agosto

Ronaldinho, leyenda del fútbol brasileño, anunció que se casará con dos mujeres en agosto durante una ceremonia privada.

Según medios locales, el ex astro del Barcelona, de 38 años, se casará en agosto con su pareja de "prometidas", Priscilla Coelho y Beatriz Souza. Las dos mujeres han estado viviendo "armoniosamente" con la estrella de la samba desde diciembre en su mansión de 5 millones de euros en Río de Janeiro.

Ronaldinho comenzó a salir con Beatriz en 2016, pero se dice que continuó su relación con Priscilla, que comenzó varios años antes.

Según los informes, ambas amantes reciben un "subsidio" de alrededor de 1.500 euros del futbolista para gastar como lo deseen. Siempre les da a las dos exactamente los mismos regalos, incluso recientemente comprándoles el mismo perfume durante un viaje juntos al extranjero.

Yeah yeah the royal wedding was nice and all that but which channel is showing Ronaldinho's?

Media in Brazil are reporting that he's just proposed to both of his girlfriends and will marry them in the SAME ceremony in August. pic.twitter.com/m8MTADgqzW

— Ball Street (@BallStreet) May 24, 2018