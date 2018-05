Te mostramos los memes más divertidos de los Billboard Music Awards 2018

Los seguidores de cualquier evento televisado siempre destacan por los memes que comparten en redes sociales, para expresar lo que sienten con lo que esta sucediendo. Los Billboard Music Awards 2018 no son la excepción, los usuarios de Twitter han dejado muy claro todos los sentimientos que han experimentado durante esta edición de los premios Billboard.

Uno de los momentos más sorprendentes fue darnos cuenta que Janet Jackson ya tiene 52 años, creo que no estábamos preparadas para esta noticia.

When you realize Janet Jackson is 52. #BBMAs #BillboardMusicAwards2018 pic.twitter.com/11Dye8PauU

Ok, shows over. Thank you, Auntie Janet.#BBMAs #JanetJackson pic.twitter.com/fGcqbOp4po

— Kari Cruziiie Cruz (@Cruziiie) May 21, 2018