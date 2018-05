¿Qué escuchas tú? Audio sobre Yanny o Laurel se convierte en el nuevo fenómeno viral

Un nuevo fenómeno viral abrió el debate en las redes sociales. Se trata de una grabación de voz en el que se escucha una palabra, la que no se termina de descifrar aún. Muchos apuesta a Yanny, mientras otros aseguran que se escucha Laurel.

Cada vez que conocemos de un nuevo fenómeno viral nuestra mente nos ubica en aquel famoso vestido del año 2015 que unos veían blanco con dorado y otros azul con negro.

Los usuarios de las redes sociales debaten sobre el audio de una voz generada por computadora. Oyentes dicen escuchar la palabra "Laurel" en una voz masculina profunda, mientras otros dicen que escuchan "Yanny" en un tono un poco más agudo.

Según Time, el audio se volvió viral luego de que apareciera Reddit a principios de la semana, y posteriormente fue publicado en la red social Twitter, donde ha sido apreciado más de 50.000 veces y ha dado luz al debate.

Sin embargo, más allá del debate sobre la palabra, es importante entender porqué se genera la duda sobre las palabras Yanny o Laourel. The Guardia ha entrevistado a David Alais, de la escuela de psicología de la Universidad de Sydney, para que ayude a entender el fenómeno.

El experto asegura que la ilusión es un ejemplo de "estímulo perceptualmente ambiguo" en el que el cerebro no puede decidir exactamente qué está viendo o escuchando. "Se los puede ver de dos maneras, y con frecuencia la mente oscila entre las dos interpretaciones".

"Si hay poca ambigüedad, el cerebro se aferra a una única interpretación perceptual. Aquí, el sonido de Yanny / Laurel debe ser ambiguo porque cada sonido tiene un tiempo y contenido de energía similares, por lo que en principio es confusa”, explicó el profesor d psicología.

Muchas celebridades han caído en el debate y cada quien defiende lo que es escucha.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I — Cloe Feldman (@CloeCouture) May 15, 2018

Literally everything at my show just stopped to see if people hear Laurel or Yanny. I hear Laurel. https://t.co/efWRw1Gj0L — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) May 15, 2018

THERE IS NO YANNY, ONLY LAUREL pic.twitter.com/K3UPGWC3zQ — amber ruffin (@ambermruffin) May 16, 2018

If you wanted to know whether I hear Yanny or Laurel here's your answer. 😎☕️ pic.twitter.com/xnrIby2kmd — Kyle MacLachlan (@Kyle_MacLachlan) May 15, 2018

Yanny/Laurel MYSTERY SOLVED! I messed with the audio file and discovered that basically, the lower frequencies say “Laurel,” and the higher frequencies say “Yanny.” Here’s some audio I messed with that lets you hear both sides. #yannyvslaurel #yannyorlaurel #yanny #laurel pic.twitter.com/eyybCNLnQi — jacob livesay (@JFLivesay) May 16, 2018

