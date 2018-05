Yanny o Laurel: ¿Qué escuchas?, comenzó el nuevo debate en redes sociales

Hace tres años, Internet se derritió por el color de un vestido. Ahora, un archivo de audio tiene amigos, familiares y compañeros de oficina que se cuestionan mutuamente la audición, y la suya propia. ¿La voz del robot dice "Yanny" o "Laurel"?

El video cobró fuerza después que un debate estalló en Reddit esta semana, y desde entonces ha circulado ampliamente en las redes sociales.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I — Cloe Feldman (@CloeCouture) May 15, 2018

"Escucho a Laurel y todos son mentirosos", "Están diciendo que escuchan a 'Yanny' porque quieren atención", escribieron algunos usuarios de Reddir en tweet.

Algunos famosos como Liam Payne se han unido a la polémica y han compartido su reacción en redes sociales.

Liam escuchando el audio de “Yanni” o “Laurel” en su historia de instagram 😂😂 pic.twitter.com/1lVtOO6qDt — Growns. (@Growns1DArg) May 16, 2018

Otros afirmaron que escucharon una palabra por un tiempo, luego la otra, o incluso ambas simultáneamente, no pasó mucho tiempo para que la ilusión auditiva se conociera como "magia negra".

El Dr. Jody Kreiman, un investigador principal en el laboratorio de percepción de la voz en la Universidad de California, Los Ángeles, habló al respecto el martes de esta semana y señaló que:

"Los patrones acústicos para el enunciado están a mitad de camino entre aquellos para las dos palabras", además añadió "Las concentraciones de energía para Ya son similares a las de La", dijo. "N es similar a R; Estoy cerca de L".

Sin embargo, advirtió que se necesitarían más análisis para resolver la discrepancia. Eso no impidió que los detectives en línea trataran de encontrar la respuesta manipulando el bajo, el tono o el volumen.

Algunos especularon que las diferencias podrían estar relacionadas con la pérdida de audición o la edad del oyente. Se sabe que algunos sonidos solo son audibles para personas menores de 25 años.

"Si bajas el volumen, prácticamente no habrá bajo y escucharás a Yanny", escribió un hombre.

Sin embargo, hacer esos ajustes no cambió la palabra para algunos.

"Literalmente, simplemente cambié todas las frecuencias por debajo de 1 kHz a unos 70 decibelios negativos y todavía escucho 'laurel"", dijo alguien en Reddit.

you can hear both when you adjust the bass levels: pic.twitter.com/22boppUJS1 — Earth Vessel Quotes (@earthvessquotes) May 15, 2018

Cloe Feldman, cuyo tweet sobre el clip de audio se volvió viral, dijo en un video que estaba buscando al creador original. "No creé Yanny vs. Laurel", dijo. "No sé cómo se hizo esto".

Con el tiempo, probablemente surja una explicación científica definitiva, como la que se da para el vestido , que tuvo mucho que ver con la iluminación. Te mostramos en video: