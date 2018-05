¡Qué ternura! La hija del futbolista Mo Salah es ovacionada al patear el balón como su papá

Mo Salah ha sido el jugador estrella del Liverpool esta temporada, 44 goles lo avalan y todavía lleva al equipo a cuestas en la próxima final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, pero este fin de semana hubo otra estrella en la cancha: su hija Makka.

I think you’ll love this video from the Anfield gantry. Mo Salah’s daughter stole the show. That moment when she realises that the entire crowd are cheering her! Then Daddy gets booed whilst holding his Golden Boot. Brilliant. 😂👏 #MoSalah #LFC pic.twitter.com/QhUkRqYhL5

— Arlo White (@arlowhite) 13 de mayo de 2018