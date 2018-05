Experta en sexualidad sugiere que se le debe pedir consentimiento a un bebé para cambiar su pañal

Una destacada experta en sexualidad ha provocado controversia después de sugerir que los padres deberían pedir permiso a sus bebé para cambiar sus pañales, con el fin de establecer una "cultura de consentimiento" desde el nacimiento.

Deanne Carson, fundadora de Body Safety Australia, hizo los comentarios durante un segmento de las noticias de ABC sobre cómo dar clases de consentimiento a niños pequeños, y explicó que mientras trabaja con niños a partir de los tres años, también trabaja con padres de recién nacidos.

La creación de una cultura de consentimiento desde el nacimiento, señaló, significa pedir permiso antes de cambiar el pañal de un bebé.

"Voy a cambiar tu pañal ahora, ¿está bien?" dijo Carson sobre su enfoque del consentimiento infantil. "Por supuesto que un bebé no va a responder 'sí, mamá, eso es increíble, me encantaría cambiar mi pañal"", continuó "Pero si dejas un espacio y esperas el lenguaje corporal y esperas para mirar a los ojos, le estás diciendo a ese niño que su respuesta es importante".

