Donald Trump podría ser demandado por no pagar el alquiler de la Casa Blanca

Aparentemente vivir en la Casa Blanca, tiene un costo. Y es que con el simple hecho de ser el Presidente de los Estados Unidos, no es suficiente. Según algunas fuentes no confirmadas, Donald Trump, debe mas de doscientos mil dólares en alquiler, por el tiempo que ha habitado la casa más importante de norte América.

Se dice que se ha presentado un retraso en el pago del alquiler, y que podrían demandarlo por no cumplir con este estatuto. El actual presidente de los Estados Unidos, ha estado involucrado en distintas demandas en los últimos meses, varias de ellas, presentadas por mujeres que han asegurado haber mantenido relaciones extra maritales con el magnate. Estas demandas y escándalos, han logrado que Donald Trump invierta dinero para silenciar los rumores y comentarios.

Lo cierto es, que un hombre llamado William Feegba está haciendo todo lo posible para llevar a Trump a la corte y acusarlo de infracción, en su condición de inquilino de la Casa Blanca. Existe una coartada muy confusa que reza que existe una renta no pagada por el presidente en 1600 Pennsylvania Ave, a una tasa de veinticinco mil dolares. Ademas de senalar que el año completo en la residencia presidencial es de unos doscientos cuarenta mil dolares.

De acuerdo a unos documentos obtenidos por TMZ, Feegba, asegura ser descendiente de George Washington, por lo que asegura que la propiedad le pertenece. Aunque puede ser una historia absurda, esa es su verdad y la ha defendido y mantenido desde los tiempos de Jimmy Carter.

En 2017, Feegba, empezó a presentar demandas retroactivas en contra de todos los presidentes de Estados Unidos, desde 1997. El dice que todos, desde Jimmy hasta Donald deben un alquiler que va desde los doce mil dólares hasta los cien mil dólares. Ninguna de sus demandas, quejas o acusaciones han tenido éxito. Si el individuo tiene más de veinte años creando polémicas, Trump no escaparía de esta absurda demanda.

Aún no se sabe de ningún posible desalojo de la Casa Blanca, y solo el tiempo ayudara a William Feegba a demostrar si esta en lo correcto con sus acusaciones. Lo cierto es que mientras el tiene la atención puesta en sus intereses, el presidente y ex presidentes de los Estados Unidos, parecen no estar preocupados por esta situación.