Utilizó un autobronceador replica, y termino luciendo como Shrek

Una mujer británica de veinte años de edad, decidió comprar un autobronceador barato, y jamas se imagino como cambiaría su vida. Danni Bruce, originaria de Nottingham, Reino Unido quería cambiar su color de piel, pero jamas imagino que terminaría verde, luciendo como Shrek.

Danni utilizo un producto St. Moritz de $6 mil aproximadamente, y a los cinco minutos empezó a notar que su piel cambiaba de color, de manera inusual. El tono que estaba viendo era verde. La joven de veinte años, se puso muy nerviosa al ver como reaccionaba su cuerpo ante un producto, que definitivamente, no debió comparar jamas.

"Me dio un ataque de nervios. Me vi en el espejo, tenía todo el pecho verde. Anduve escondiéndome de todos en la casa. Tenía puesta la capucha y estiré las mangas de la bata sobre las manos".

Bruce comento que cuando empezó a compartir las fotografías de su piel en Facebook, empezaron a llamarla "Hulk" y "Shrek". A pesar del susto y del cambio inesperado en su piel, asegura que esta disfrutando la atención y los montajes fotográficos que le han hecho llegar a través de la plataforma.

"Cuando lo compartí y mostré mis fotos empezaron a llamarme Hulk y Shrek, empezaron a hacerme montajes fotográficos. En realidad está siendo divertido, me lo he tomado con calma, prefiero reírme que llorar".

Pese a que esta disfrutando el proceso, dijo que no iba a salir de su casa hasta que su piel volviera a la normalidad. La importancia de adquirir productos de primera calidad, debe ser algo que no vas a negociar. Aplicar a tu piel cremas que no han pasado por las pruebas necesarias pueden ocasionarte daños irreversibles, a tu piel y a tu salud. Debes ser muy precavida con este tipo de productos.

A nivel mundial existen marcas costosas y económicas para aquello que deseas lograr con tu piel, lo importante es investigar y documentarte. En internet existen reviews de estos productos que te ayudarán a tomar la mejor decisión.