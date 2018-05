Joven de 28 años casi muere luego de infectarse por comerse las uñas

Luke Hanoman, un chico de 28 año oriundo de Inglaterra, decidió ir al hospital luego de presentar síntomas característicos de una gripe y fiebre. Poco sabía que se debía a una infección generalizada que pudo haberlo matado, la razón: comerse las uñas.

Acorde a información de Daily Mirror, los médicos le dijeron a Luke que no se trataba de una enfermedad viral, sino que debido a morderse constantemente las uñas había desarrollado una sepsis, una complicación luego de una infección. Lo mantuvieron en observación durante 24 horas.

“Solía morderme las uñas todo el tiempo. Era algo nervioso. Y un día mordí la piel por el costado de mi uña. Me dolió un poco, pero no pensé nada Estuve trabajando toda la semana y empecé a tener síntomas parecidos a los de la gripe que empeoraban gradualmente. Tenía sudores fríos, estaba temblando y luego estaba caliente. Y entonces mi dedo comenzó a hincharse y tuve ese latido insoportable. Empecé a estar muy raro y no podía concentrarme”, contó luego de la recuperación.

Tenía líneas rojas por todo el cuerpo, este es un signo común de que una infección se está propagando.

La sepsis lo que hace es que el sistema inmunitario del cuerpo trabaje con más rapidez de lo normal, provocando un suministro de sangre reducido a los órganos. Al no tratarse, se puede derivar en una insuficiencia orgánica múltiple y la muerte.

Luke Hanoman - Luke Hanoman

En su caso, Luke estuvo al borde del shock séptico. "Los doctores y las enfermeras del Southport Hospital fueron realmente buenos. No me dijeron lo malo que era porque creo que intentaban no preocuparme demasiado. Cuando me sentía mejor, me dijeron que tenía suerte de estar vivo”.

Shamir Patel, fundadora y farmacéutica de Chemist-4.U.com, dijo con respecto al morderse las uñas “Quitar la piel alrededor de las uñas puede dejar heridas abiertas que pueden infectarse rápidamente. Parece una historia de terror médica, pero es un hecho que la sepsis y otras infecciones pueden ser causadas por alguien que accidentalmente muerde la piel. Cualquiera que tenga la costumbre de morderse las uñas debe conocer los riesgos involucrados y hacer todo lo posible para detenerlo”.