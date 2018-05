Este niño se hizo viral por anotar una carrera de una forma muy original

Un niño se robó las sonrisas de todos los asistentes a un partido de béisbol infantil cuando anotó una carrera a su manera: como la canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee, “Despacito”.

El pequeño Lennox caminaba muy lento mientras llegaba a todas las bases, luego que conectara un cuadrangular sacando la pelota del campo.

Su coach de tercera base le pidió que corriera hasta el home “con todas sus fuerzas” y fue cuando el niño decidió anotar de una forma original como en cámara lenta, mientras los aficionados no dejaban de reír.

Luego le pidió que se apresurara, cosa que no le gustó a Lennox, pues le empujó el brazo como expresión de que lo dejara seguir con su acto, y al entrenador no le quedó otro remedio que apartarse y dejarlo seguir.

Finalmente, Lennox llegó al home y anotó la tan esperada carrera con una zambullida de cabeza, al mejor estilo de las Grandes Ligas.

If any of you need a laugh, the coach told my cousin to run home as fast as he can and he delivered pic.twitter.com/VpBBzIEtzf

— ratby (@TabbyRodriguez) April 29, 2018