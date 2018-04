Accidente automovilístico revela un delineador de ojos milagroso

El delineador Kat Von D Beauty Tatto Liner ha demostrado ser literalmente a prueba de todo. Así se hizo viral en Twitter una reseña escrita por una usuaria quien sobrevivió a un accidente de auto ccon el delineador de ojos intacto.

La historia comienza cuando una indecisa mujer buscaba el delinador ideal y realizando una ardua búsqueda, descubrió un foro de Sephora en donde encontró una curiosa historia.

Una mujer llamada Shelby Pagan de 25 años sufrió un fuerte accidente automovilístico en las calles de Boston, pues un conductor distraído la chocó, por lo que Shelby sufrió lesiones en todo el rostro y bueno, sabemos que eso conlleva llanto, sudor y polvo.

Al llegar al hospital, se tomó una selfie con intención de enviarla a su madre, y ahora esta imagen se ha hecho viral.

Y’all I was really out here looking for a new eyeliner and look at this review lmfaooo

She deadass took a picture in her neck brace I am deceased 😩 pic.twitter.com/j9jHjAei06

— lahari (@guadalahari) April 24, 2018