Premio Mujer Impacta 2018: Conoce a las siete chilenas reconocidas de este año

Andrea Henríquez

Volando en V

Tengo 21 años, soy estudiante de ciencia política y creé una organización para promover la convivencia escolar positiva. El bullying en los colegios es un tema que tenemos que afrontar como sociedad, porque el maltrato entre niños puede formar víctimas destrozadas para siempre, agresores acostumbrados a dinámicas dañinas y espectadores que no se atreven a actuar. Esto es grave y está presente a nivel nacional. Nuestra manera de abordarlo es innovadora, sencilla y al alcance de todos, ya que motiva a los estudiantes a ser ellos mismos los gestores del cambio.

Constanza Del Río

Nos Buscamos

Hace cuatro años comencé esta labor para reunir a madres o padres con sus hijos biológicos, que fueron dados en adopción de manera irregular. Tenemos más de tres mil casos y estimamos que son más de 50 mil en Chile. Queremos lograr el abrazo del reencuentro, que quienes lo deseen puedan conocer a sus familias de sangre. Lamentablemente, en nuestro país no existe otra organización, a nivel estatal o privado, que haga algo parecido y son demasiadas las personas que están intentando localizarse.

Catalina Cabrera

Instructora de defensa personal

En Arica, hago clases gratuitas de artes marciales (karate-do) a mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Muchos podrían pensar que esto genera más agresión, pero se trata de una disciplina que ayuda al desarrollo y fortalecimiento de la personalidad. Mi intención es empoderar a quienes han sufrido maltrato, que puedan mejorar la convivencia familiar y, sobre todo, que logren sacar a la guerrera que llevan dentro, para recuperar su autoestima y salir adelante con más seguridad y fuerza interior.

Elena Rada

Humanitaria Cavirata

Mi padre creó, con mucho sacrificio, esta iniciativa de la que me hice cargo cuando él falleció. Es una labor increíble a favor de personas de la tercera edad que están en situación de riesgo en Punta Arenas. Aquí ellos encuentran un hogar, su casa, y es una satisfacción muy grande poder darles todo lo que les hace falta para llevar una vida digna y que de otro modo no podrían tener. Debo agradecer a mi familia, a mis hijos, a nuestros socios y a toda la gente que colabora para que esta obra pueda continuar.

Marcela Zubieta

Nuestros Hijos

Trabajo arduamente para que los niños con cáncer en nuestro país puedan acceder a las mismas oportunidades de mejorarse y de tener una buena calidad de vida, independiente de su origen y de sus recursos económicos. Soy madre de tres hijos vivos, pediatra, y a lo largo de los 30 años en que he estado ligada a la oncología infantil, he visto cómo la realidad de estos pequeños y de sus familias ha cambiado radicalmente. Ha sido un camino de dolores y penas, pero también de grandes satisfacciones.

Hermana Nelly León

Mujer Levántate

Soy religiosa del Buen Pastor, capellana del Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, presidenta y fundadora de esta organización que creé hace diez años junto a un sacerdote, el Padre Alfonso Baeza. Es un proyecto precioso, porque estamos llamados y desafiados a dignificar a las mujeres privadas de libertad, otorgándoles herramientas para que puedan ponerse de pie y reinsertarse en la sociedad y en el trabajo. Cuando una mujer se recupera, hay una familia que se restablece y un entorno que mejora.

Paulina Soto

Me pongo en tu lugar

Me desempeño como secretaria en un estudio de abogados, pero mi actividad principal y aquella que me da mayor satisfacción es la de preparar y repartir platos de comida casera a personas que viven en situación de calle en mi comuna, Quilicura. A través de esta iniciativa, me preocupo y me ocupo de aquellos que están más abandonados, a quienes la mayoría de la gente prefiere no ver.