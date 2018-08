El método anticonceptivo más efectivo y duradero que la píldora de emergencia

Cuando las mujeres tienen relaciones sexuales sin protección, generalmente acuden de inmediato a la pastilla de emergencia. Pero, existe otro método que es más efectivo, menos peligroso, y funciona a largo plazo.

Se trata del DIU de cobre, que debe ser colocado por un especialista, y es muy eficaz como anticonceptivo de última hora.

Estas son sus ventajas

La gran ventaja de este anticonceptivo es que no libera hormonas, a diferencia de la pastilla de emergencia, y puedes recurrir a él incluso 5 días después de la relación sexual.

Otras de las ventajas es que dura por 5 años, es decir estarás completamente protegida durante ese tiempo.

¿Es peligroso?

Esta es una de las preguntas más frecuentes y es razonable. Pero, la anticoncepción de emergencia no puede interrumpir un embarazo ya establecido ni dañar al embrión en desarrollo, así que no te preocupes, no puede provocar un aborto.

Puedes usarlo si tuviste relaciones sexuales sin protección, si falló tu método anticonceptivo, si usaste incorrectamente el método de anticoncepción, por ejemplo, te saltaste una de tus píldoras anticonceptivas normales.

Así que no dudes en usar este método y es muy importante que lo apliques con un médico responsable y profesional.

