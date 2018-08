El mejor truco para que nadie pueda espiar tus conversaciones de WhatsApp

Muchas veces nos ha pasado que nuestras parejas o cualquiera que esté cerca de nosotros quieren traspasar nuestra privacidad y leer las conversaciones que sostenemos en Whatsapp.

Eso no debería suceder, pues es nuestra intimidad y no queremos que nadie las lea ni se entrometa en nuestras cosas. Pero, como todo tiene solución, hay una muy sencilla para que eso no te suceda más.

Para tener privacidad total y extrema en tus conversaciones de Whatsapp puedes lograr que el acceso a la aplicación sea restringida para los demás.

¿Cómo lo puedo lograr?

Lo único que debes hacer es tomar tu dispositivo móvil, entrar a WhatsApp, ir a Ajustes, y desplazarte a Seguridad.

Allí verás una opción que indica que para poder acceder a una determinada aplicación siempre necesitarás colocar una clave, patrón o huella dactilar, algo que resulta el remedio para esas personas entrometidas que la próxima vez que quieran entrar en nuestra aplicación se toparán con esa barrera.

Este es el método más efectivo de proteger tus conversaciones de WhatsApp, si lo aplicas, será muy difícil que alguien que no quieras lea tus conversaciones más privadas e íntimas de esta aplicación.

Así que ya lo sabes, aplica el truco y líbrate de los espías.

