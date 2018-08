6 acciones femeninas por las que los hombres no deben sentir celos

Existen acciones normales de una mujer que hace que tu pareja sienta celos y quiera “matar” a todo chico que se te acerque.

Esto está muy mal, pues tú debes ser libre de poder hacer lo que quieras sin temor a que tu pareja se enoje.

Aquí te contamos cuáles son esas acciones, que sin duda debes seguir haciendo, y que él deberá resolver qué hacer para ya no sentir celos.

Reírte de un chiste que hizo otro hombre

Cuando te ríes de los chistes que hizo otro hombre, esto lo molestará y lo hará sentir celoso, pues ya no son sus chistes los que te hacen reír sino los de alguien más. Pero, es algo normal, pues si no puedes aguantar las ganas de reír, no le estás haciendo daño a nadie.

Ir a un antro o bar en una "girls night”

Cuando sales sola a un bar, tu chico se hará una historia en su mente y seguramente pensará que otro hombre intentará conquistarte y por supuesto sentirá celos. Pero, si confía en ti no tiene por qué molestarse, pues debe saber que tú no caerás en los encantos de nadie.

Emocionarte con algún famoso

Es normal que ames a algunas celebridades. Pero, eso no les cae muy bien a algunos hombres, pues aunque sea un amor un amor platónico, sienten que los estás engañando.

Tener un mejor amigo

Para ellos que tengas un mejor amigo resulta un peligro. Pero, tú tienes todo el derecho de contar con amigos, aunque a tu pareja le provoque celos, pues no tienes nada que ocultar, y seguro él llego primero que tu pareja.

Ir a una fiesta sin él y subir fotos a Instagram

Pensar que fuiste a una fiesta, disfrutaste y bailaste sin él, le produce celos a tu pareja, y más cuando publicas las fotos que evidencian lo bien que la pasaste con tus amigos y no con él.

Quedarte en el trabajo hasta muy tarde

"Qué haces tan tarde en la oficina? ¿tienes una aventura con alguien de ahí?". Eso se pregunta tu chico cada vez que tienes que llegar horas más tarde a tu casa. Pero, tarde o temprano tendrá que aceptarlo y asimilarlo, pues tú no estás haciendo nada malo y él debe confiar en ti.

