¡Increíble! Entérate cuántos meses de sueño equivalen las noches que tienes sin dormir por tu bebé recién nacido

Más de cuatro horas de sueño pierden los padres cuando un bebé nace, pues ellos se despiertan fácilmente y duermen por períodos más cortos.

Los padres que recién han tenido un hijo duermen un promedio de 4 horas y 45 minutos por noche, de acuerdo a una encuesta de The Independent, y este número se mantendrá durante todo el primer año del bebé.

Un padre o una madre pasarán casi una hora por día intentando hacer dormir a su bebé, lo que en el primer año suma 14 días enteros. El 64 % de los padres entrevistados para este estudio afirmaron que, recordando el primer año, están sorprendidos de haber podido sobrevivirlo.

La cantidad de sueño que has perdido

Si tienes un niño de un año, la calculadora que mide las horas de sueño te dará 1.836 horas, el equivalente a 77 días, o casi tres meses. La página Lost Sleep Calculator For Parents, que calcula el sueño perdido, también calcula los pañales cambiados, que ascienden a 3.360, además de las historias para dormir y los arrullos cantados.

La encuesta recogida en el diario The Independent narra que el 23 % de los padres cree que la falta de sueño los ha llevado a comportarse de manera “ligeramente inusual”. Sin el sueño adecuado, algunos habían alucinado con cosas que no estaban ahí, y otros olvidaban lo que iban a decir en la mitad de la frase.

Uno de cada cuatro padres ha puesto el teléfono en el refrigerador, uno de cada nueve ha acunado al gato, confundiéndolo con el bebé, y uno de cada tres ha usado zapatos diferentes sin darse cuenta.

¿Qué puedes hacer?

Compensa el sueño perdido

Es posible recuperar algo del sueño que has perdido, durmiendo unas horas más en los fines de semana o cuando puedas. Solo no exageres con la cantidad de horas que duermes en la mañana, o no podrás descansar en la noche, lo que empeorará tu situación.

Toma siestas

Considera pedirle ayuda a alguien para que cuide a tu bebé por un rato mientras descansas. Dormir de 20 a 30 minutos te dará energía sin hacerte sentir más cansado o mareado, como es típico al levantarnos de la siesta. No solo las madres: cualquier persona puede beneficiarse de dormir 20 minutos en la tarde.

