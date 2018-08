5 acciones que demuestran que aún amas a tu ex

Al terminar una relación, nos hacemos las fuertes y decimos a todo el mundo que ya no nos importa nuestro ex, que ya lo superamos, y que ya no pensamos en él.

Lo repetimos tantas veces podamos para hacernos creer a nosotras mismas que es verdad. Pero, si haces estas 5 acciones, lamentablemente demuestras que no lo has olvidado y lo sigues queriendo.

Comparas a tu nuevo prospecto con tu ex

Si te has encontrado comparando a tu nuevo prospecto con tu ex, estás en problemas. Comparar nunca sale bien.

Te refieres a la ruptura como “un tiempo”

Te preguntan por él y tú contestas que “se están dando un tiempo”, pero puede que quizá simplemente estés en negación, y no aceptas que lo suyo ya fue.

Te obsesionas con su Facebook o Instagram

Si te encuentras stalkeándolo a mitad de la noche, es momento de detenerte a reflexionar si realmente quieres ser ese tipo de persona.

Si aún te pasa esto, quizá ha llegado la hora de bloquearlo en Facebook.

Piensas en él cuando estás borracha

Esta es la mayor prueba que aun lo amas, y más si hasta lo llamas por teléfono. Evítalo a toda costa.

Te emocionas si tienen alguna interacción en redes sociales

Si tu ex le da like a algo o ve tus historias de Instagram, es una forma de hacerte saber que aún te tiene en la mira.

Si ya terminó, mejor eliminarlo por completo de tu vida. Así que ya sabes lo que tienes que hacer: bloquearlo.

