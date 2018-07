¿Eres una PetMon? Descubre si has sustituido el lugar de tu hijo con el de tu mascota

Son mujeres que visten a su mascota con la última moda: les ponen camisas, sombreros, anteojos de sol y zapatos. Les toman fotos, sales con ellos a todos lados y los tratan como si este fuera su hijo. Son las PetMon, chicas que han sustituido el lugar de un niño con el de un perro o un gato.

Ya sea por elección propia o por algún impedimento físico en procrear, estas mujeres adoptaron a sus mascotas como si fueran niños y así las crían. Todo este movimiento se ha convertido en una gran oportunidad de negocio.

La revista PetMI publicó "En casi todo el mundo, se ha dado la tendencia de humanizar a las mascotas, hoy en día a los animales se les considera familia, incluso en las familias con hijos. Factores como el aumento de las parejas TINK y el crecimiento de la población de parejas cuyos hijos ya no viven con ellos, incrementan la inclusión de mascotas como miembros de las familia (mascot-hijos)". El dato es relevante para la industria ya que a la tendencia en aumento del 2.2% en la tenencia de mascotas (según el reporte de IBISWorld), una tendencia a la que se suma América Latina, se ha creado un hábito de consumo: "Las familias gastan dinero en mascotas tal como lo hacen con alguno de sus hijos, esto incluye el cuidado de su salud, diversión y atención médica. (Incluido países en vías de desarrollo)".

Cada vez más y más personas consideran a sus mascotas como familia. Una encuesta de Fortune-Morning Consult dice que el 76% de dueños de mascotas las consideran como su familia.

Mariela, una chica argentina de 21 años, es toda una PetMon y habló de la humanización de las mascotas en el hogar "Son muchas las parejas que humanizan a sus mascotas dándoles el status de "hijos", y esto puede ser divertido y tomado con humor, pero lo cierto es que cada uno de nosotros debe ocupar roles y jerarquías. Las mascotas han aprendido, a lo largo de los años, a interpretar nuestro riquísimo lenguaje no verbal. Nuestros gestos son captados por ellos con lo cual saben perfectamente si vas a salir, si estás triste, si quieres que estén cerca, si necesitas estar sola, o si estás enojada. Esto muchas veces resuena en 3 palabras muy conocidas: "le falta hablar!, y no: no le falta, te habla! en su idioma no verbal puede expresarse perfectamente, por eso es que resulta fácil atribuirles características que parecieran ser humanas".

Analiza tu comportamiento con tu mascota y pregúntate ¿soy una PetMon?

