Te contamos 5 mitos sobre el aborto

Cuando una mujer quiere practicarse un aborto debe estar muy clara sobre el tema, la ignorancia y desinformación no pueden existir en esta situación tan delicada.

Los mitos alrededor del aborto abundan entre mujeres y hombres de todas las edades. Por eso aquí desmentimos esos mitos y te contamos toda la verdad.

El aborto es un asesinato

Los seres vivos están compuestos por un conjunto de células, pero un célula por sí sola no puede convertirse en un ser completo y viviente; sería como decir que una neurona o un leucocitoes un ser independiente que podría vivir fuera de nuestro cuerpo. En cambio, un individuo biológico es aquel ser que posee ciertas características biológicas indivisibles e independientes de otros, como los seres humanos.

Tanto espermatozoides como óvulos son sólo células, unidades de vida que se fecundan para dar origen a otra nueva célula que contiene la información genética de los dos progenitores del individuo biológico que está por producirse, pero que aún no lo es.

Así que el aborto no es un asesinato, pues lo único que se estaría "asesinando" o expulsando del cuerpo es un conjunto de células, tejido y otros fluidos.

Las probabilidades de morir durante un aborto son altas

Una mujer muere por cada 100 mil abortos legales realizados por un profesional, según las estadísticas del conteo de mortalidad del embarazo de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades.

El riesgo de morir al abortar se incrementa conforme más tiempo se dejé avanzar el embarazo, aun así las probabilidades de fallecer o de afectar la fertilidad de la mujer son sumamente bajas, siempre que se practique con médicos profesionales o medicamentos adecuados.

El aborto es algo malo

Contrario a lo que se cree, abortar es muy común. Practicarse un aborto no tiene nada que ver con la edad, la condición económica ni el color de piel, sino con saber que ese no es el mejor momento para tener un bebé.

Un estudio realizado por el Instituto Guttmacher, organización líder en investigación y políticas sobre salud sexual y reproductiva, confirmó que el 30 % de las mujeres estadounidenses tendrá un aborto a los 45 años.

Todas las mujeres se arrepienten después de practicarse un aborto

Aunque existe la posibilidad de arrepentirse, la mayoría de las mujeres que abortan sienten un gran alivio después de hacerlo y también un agradecimiento enorme con las personas que la apoyaron en ese momento. Una investigación practicada por un equipo en Advancing New Standards in Reproductive Health dio a conocer que de mil mujeres el 53 % consideró que practicarse un aborto fue una decisión difícil, pero el 99 % confirmó que fue una elección de la que no se arrepintieron.

El aborto es ilegal

En la Ciudad de México practicarse un aborto hasta las 12 semanas es completamente legal. Existe una lista de clínicas acreditadas en las que atienden de manera profesional y formal a cualquier mujer para llevar a cabo este procedimiento sin ningún riesgo. Sin embargo, en otras partes del país de Mexico y del mundo aún se lucha para que lleguen las condiciones adecuadas y así las mujeres puedan abortar sin problemas de ninguna índole.

