4 consejos para que puedas salir con tu novio amante del fútbol durante del Mundial

Tu novio seguro esperó ansioso el Mundial, y ahora sientes que lo has perdido, pues no quiere salir de su casa ni despegarse del televisor para no perderse ni un partido del Mundial.

Pero, tranquila que todo en esta vida tiene solución. Aun hay muchas opciones para que tu novio pueda ver los partidos y puedas divertirte con él.

Disfruta lo que ves

Aunque odies el fútbol, quizás valga la pena verlo, para conocer más sobre el deporte, saber los intereses de tu chico y ver a algunos galanes en la cancha. Así que puedes sacarle mucho provecho al fútbol.

Salgan en días que no haya partidos

Intenta que tus citas no sean en los días que hay actividad futbolística o en horarios de los partidos, de esta forma podrán disfrutar más el día.

Descansos de medio tiempo

Si no te gusta nada el fútbol, pero tu novio quiere que lo acompañes a ver el partido, puedes aprovechar los medios tiempos para que platiquen y se consientan.

Negocia los horarios

Si sabes que el juego es por la tarde, mejor queden de verse por la mañana y salgan a desayunar. Y si es en la mañana, ve a su casa en la tarde y disfruta.

Te recomendamos en video