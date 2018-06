6 razones por las cuales él no es el amor de tu vida

Tienes una pareja, te sientes enamorada, han hecho muchas cosas juntos y piensas que es el gran amor de tu vida pero algo dentro de ti no te da la seguridad de que así sea.

Te damos estas seis razones por las cuales ese hombre podría no se tu gran amor:

-No hay planes a futuro: cuando tu pareja siempre tiene un ‘pero’ a la hora de hacer planes juntos a largo plazo, puede ser una señal de que no es la persona indicada para ti. Si fuera lo contrario, sus planes te incluirían en su futuro cercano y lejano.

-No te da confianza: si te preocupa cada paso que da, no te sientes segura ni tienes su respaldo, entonces no deberías seguir con esa relación. Con el hombre correcto no te sentirás jamás insegura.

-Él no olvida su pasado: si constantemente te habla de alguna mujer en su pasado, mantiene comunicación con ella y está presente en todas sus anécdotas, es una gran señal que no la ha olvidado y tú no eres su prioridad.

-No hay química sexual: así se atraigan físicamente, si cuando van a la cama no hay nada de química, entonces esos son serios problemas.

-Vives estresada: si sus actitudes te incomodan y te mantienen es estado de estrés, no es el hombre que buscas.

-No eres feliz: así ames a una persona, se quieran, pero si no eres completamente feliz y te has cuestionado en algún momento si debes seguir con él, entonces no es el amor de tu vida.

