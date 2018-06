5 reglas de oro de una mujer exitosa para salir adelante y superarse a sí misma

“Las mujeres debemos tener un pacto de solidaridad y apoyo para crecer juntas, en las buenas y en las malas, siempre ayudándonos a ser mejores unas a las otras”.

Tati Ortiz Monasterio

El éxito y la felicidad son dos conceptos abstractos y subjetivos. Lo que para ti podría significar bienestar, para otra mujer significa su zona de confort, pero hay algo que muchas mujeres tenemos en común, vivimos bajo las exigencias de ser mejores profesionistas, parejas, madres, hijas, hermanas o el adjetivo que quieras poner aquí.

Tati Ortiz Monasterio, escritora, ‘apasionada por las mujeres’ (como ella misma se define), es una mujer exitosa, que además de haber estudiado comunicación, certificarse como valuadora por el Gemological Institute of America y ser líder de APAC (Asociación pro personales con parálisis cerebral), es una apasionada de la vida, alguien dispuesto a hablar de sus errores y, sobretodo, intentar que otras aprendan.

En entrevista, Tati compartió con Nueva Mujer algunas de sus leyes de vida que la llevan a ser feliz, que le recuerdan que hay que fluir para ser felices. Toma nota.

Toma las riendas de tu vida

A veces es complicado que tomemos decisiones pues hay ciertas situaciones o factores externos que nos llevan a ceder ante ciertas cosas. “Le otorgué la responsabilidad a gente externa de lo que estaba pasando en mi vida, porque no podía hablar de lo que me molestaba, cuando lo reconozco me doy cuenta que no era la única. Yo no veo mujeres felices y por eso me puse a escribir como desarrollo humano”.

Acepta lo que eres

Quizá este es uno de los puntos más difíciles, pero para Tati la prueba y error y el reconocimiento, son dos de las claves para liberarte.

“Estoy convencida que estamos atadas a un ideal del éxito. Si lo que yo quiero es escribir un libro y eso para mí es éxito, está bien. Te dicen que tienes que ser perfecto, pero a veces lo primero que tienes que aceptar es lo que eres, con virtudes y defectos”.

Apoya a otras mujeres

Tati es file creyente de la sorodidad, un concepto que ella misma define y que afirma cambiará al mundo.

“Es un término que comenzó en Europa en los 70 y comenzó a desaparecer. Es la primera vez que se va a poner en la RAE, promueve la hermandad y el pacto femenino. Deja de lado las críticas entre mujeres, la competencia. Hay que volver a estar juntas, aplaudir los triunfos ajenos, hay que creer que el éxito de una le abre la puertas a todas las demás”.

Disfruta de tu soledad

Estar en pareja es uno de los dolores de cabeza, a través de su libro Tati te guía, te ayuda a liberarte y a repensar la forma en la que te relacionas en el plano sentimental.

“Las relaciones que hemos contraído están basadas en un modelo que ya no está vigente. Toda esa información que nos dieron sobre cómo deberían ser las cosas. Las mujeres necesitamos un hombre como los peces necesitan una bicicleta, las mujeres no necesitamos que nos salven, eso crea mujeres inestables, saber estar sola y estar bien con una misma, no puedes esperar a que alguien llegue a tu vida a darle sentido”.

Nunca te conformes

Si hay un mensaje que Tati transmite en su libro es el “no estás sola”, de acuerdo con la escritora, este libro “está pensado para todas la mujeres que sientan un vacío o necesidad de llenar un área de su vida. A las mujeres exitosas que saben que pueden crecer un poco más, a las mujeres que tenemos una carencia, pero deseos de crecer".

El futuro es mujer de Tati Ortíz Monasterio está disponible en Editorial Diana, ahí encontrarás más trucos para vivir mejor y más feliz.

