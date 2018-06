Síndrome de Solomon: La dependencia a las personas que afecta tu amor propio

Eres lo más valioso, aunque a veces no lo creas

Es válido dudar, tener miedo y sentir que las inseguridades aquejen tu vida de vez en cuando. Muchos se drogan, otros se refugian en el alcohol, mientras que unos cuantos convierten a otras personas en su adicción. Esto último puede parecer menos peligroso, pero la dependencia a las personas es igual de peligroso. Esto lo explica claramente el Síndrome de Solomon.

Hay cambios de humor, abandono de actividades, todos los síntomas que las adicciones provocan en tu cuerpo. No se trata de jamás depender de otros, o de aislarte para no necesitar a nadie. Sin embargo, no podemos construir nuestros gustos, necesidades y decisiones con base a la personalidad de otros.

El estudio que se realizó

Se citaron a 123 alumnos y se hicieron grupos de ocho. Después se aisló a uno de los miembros al tiempo que se acordó que los otros 7 darían respuestas equivocadas. Al final, el voluntario que estuvo aislado y quien no sabe del acuerdo terminaba opinando lo mismo que ellos.

No importa que la respuesta correcta fuera muy obvio, él respondía exactamente lo mismo que los demás. Solamente el 25% de los encuestados se atrevió a expresar una opinión distinta al resto.

Este estudio le dio a Solomon Asch las bases para manifestar que el ser humano es fácilmente manipulable.

Él dice que el ser humano teme a sentirse vulnerable, rechazado o excluido de algún círculo social. Entre menos amor propio tenemos, más pavor experimentamos a no conectar con otros. Una autoestima que está fortalecida no se ve limitada por estos temores, o al menos no tan fácilmente.

¿Cómo identificar que tengo problemas de autoestima?

Problemas para recibir buenos comentarios (te sientes incómodo).

Problemas para tomar decisiones (prefieres que otros decidan por ti).

No expresar tu opinión (miedo a que otros se sientan incómodos o se burlen).

