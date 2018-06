15 razones por las que es mejor estar soltera que en una relación sin amor

¿Te has visto envuelta en una relación sin amor? Cuando estás con una persona que no demuestra cariño y afecto por ti, que solo está contigo para no estar solo, eso es una relación sin amor.

Antes de seguir atada a alguien que no te quiere, te invitamos a leer estas 15 razones por las cuales es mejor que disfrutes tu soltería a estar con un chico en una relación vacía:

-Es mejor pasar tu tiempo sola viendo alguna serie en Netflix que perdiendo el tiempo con alguien a quien no le importa.

-Mereces alguien seguro de querer estar contigo; la vida ya es demasiado confusa sin tener que agregar aún más incertidumbre en la mezcla.

-Quiero estar con alguien que me tome en serio.

-No debes estar dispuesta a estar apegada a alguien que no tenga el mismo interés en ti.

-Quiero estar con alguien con quien comparto una conexión especial.

-Siéntete segura de compartir con esa persona, si no es así comparte tu tiempo con amigos y personas cercanas a tu corazón.

-No pases el día esperando un texto que no recibirás.

-Puede que no sepa con certeza lo que quiero, pero sé las cosas que me duelen.

-Las demostraciones de amor cuando está borracho no valen la pena.

-Está segura de tener una persona que siempre esté allí para cuando lo necesites.

-Prefiere pasar tu tiempo en algo importante que estar con alguien que no te considera como tal.

-Elige verter todo tu amor en ti misma que en alguien que no lo apreciará.

-Ten mejores cosas que hacer que insistir en una relación sin futuro.

-Se libre para planificar tus días en lugar de esperar si esa persona tiene tiempo para verse contigo.

-No te obsesiones, se feliz contigo y ya llegará el amor verdadero tarde o temprano.

