¿Soñaste que tienes sexo con tu ex? te contamos lo que significa

Si soñaste que tienes sexo con tu ex existen dos razones: una puede significar que aún no has superado esa ruptura que quizás te sigue atormentando, pues no aceptas que esa relación terminó y lo sigues extrañando.

Sin embargo, si ya ha pasado mucho tiempo de eso y estás convencida de que lo has superado, también tiene otro significado y es que ya estás lista para iniciar otra relación, estás plenamente segura de comenzar una nueva etapa en tu vida y cerrar ese capítulo que tienes que dejar atrás.

Nadie es responsable de lo que sueña pero sí de lo que desea, y los sueños son las interpretaciones más sinceras de lo que alguien quiere y desea, aunque conscientemente lo niegue.

Aunque podrías estar pensando ¿por qué la conexión de haber soñado a tu ex? Pues esto puede ser porque necesitas liberarte por completo de él y si su ruptura fue un poco dañina, lo que tú estás buscando es que se solucione todo lo que no se pudieron decir en el momento y cerrar esas heridas que quizá te causaron mucho dolor.

Soñar con tener sexo con tu ex no significa que vuelvas a sentir amor por él, simplemente es un momento que debes tomar como reflexión de tus sentimientos y de lo que quieres en el futuro.

