Cinco tips para mejorar tus finanzas

Un dolor de cabeza diario ocurre al revisar la cuenta bancaria y darse cuenta el poco dinero que disponemos en contraste con lo que debemos gastar. Cuidar nuestras finanzas y saber administrar lo que ganamos es de suma importancia.

Sofía Marcias, autora del libro ‘Agenda pequeño cerdo capitalista’ ofreció cinco tips para aprender a mejorar nuestras finanzas:

-Visualiza tu futuro: hay que tener claras las prioridades y las metas que queremos alcanzar. Pautarnos objetivos reales, acordes a nuestra realidad económica, por ejemplo si deseas un carro nuevo, enfócate en un modelo que puedas pagar, no es algo inalcanzable para tu cartera.

-Cuidado con tus gastos: revisa siempre tus movimiento bancarios, no solo los fuertes como compra de comida o pago de servicios. Esos pequeños gastos que hacemos a diario, como comprar un pastel durante el almuerzo o gastar en una golosina por la tarde, son los que pueden descontrolar tu plan financiero mensual.

-Sin pretextos: ahorra, no hay excusas para no hacerlo. Así tus ingresos no sean altos, debes tener de un fondo de emergencia para cualquier gasto imprevisto. Debe ser un hábito.

-Tarjeta de crédito: si vas a hacer uso de este mecanismo, asegúrate que dispones de la liquidez necesaria para cubrir el monto. Si solo pagarás el monto mínimo mensual, lo que adquiriste a la larga podría terminar costando el doble.

-Una deuda se debe a que excediste tu límite de gasto: la especialista sugiere que identifiques esos gastos que están de más y los elimines para que no sean una carga en tu economía. Si sigues el ciclo, no dejarás de estar endeudada.

