Por estas razones no puedes ser amiga de tu ex

Ser amiga de tu ex es una muy mala idea, pues cada uno necesita un tiempo razonable para superar la ruptura antes de decidir tener un nuevo tipo de relación con esa persona.

Mantener una relación de amigos con alguien por el que todavía tienes sentimientos te impedirá que puedas seguir adelante, retomar y aceptar tu vida como soltera y realmente pasar la página.

Si estás considerando una amistad después de la ruptura, aquí te ofrecemos las razones para no hacerlo.

Tener esperanza

Ser amiga de tu ex si aún tienes sentimientos, solo hará que tengas la esperanza de que algún día puedan volver a estar juntos. Esa esperanza no es buena para ti y solo hará que te estanques y no puedas progresar.

Incluso aún si tú ya no sientes nada puede ocurrir que tu ex sí tenga intenciones de volver y se sienta esperanzado con esta nueva amistad que le impedirá a los dos poder seguir adelante. El corazón necesita tiempo para sanar y es por eso que debes evitar volverte amiga de tu ex si no has pasado un tiempo de duelo y ruptura.

Tortura

Salen como amigos, él hace algo que te hace reír y de repente te dan unas ganas locas de besarlo, pero no puedes. No debemos ponernos en esa situación, simplemente nos lastimamos más.

Egoísmo

Existirá un terrible conflicto de intereses con tu nuevo “amigo”. Sencillamente no quieres verlo salir con otras chicas y mucho menos que te cuente. Los verdaderos amigos esperan que la otra persona sea muy feliz, el egoísmo no es parte del trato.

Señales confusas

Ya existen una infinidad de historias entre los dos, chistes y bromas privadas, apodos, juegos, que no pueden empezar una relación desde cero. Lo más probable es que comiencen a caer en los mismos patrones de comportamiento amoroso, estén o no involucrados románticamente. En pocas palabras, complicaciones gratis innecesarias.

Adiós al amor

Las probabilidades de encontrar otro chico que te guste mientras sigues pasando con tu ex, ahora “amigo”, son muy pocas. Si tienes la fortuna de encontrarlo, lo más probable es que no le agrade la idea que sigas saliendo o manteniendo una relación de amistad con tu ex.

No es sano

Tienes el corazón roto. Sería mejor pasar ese tiempo y ocupas esa energía en las personas que te hacen feliz en vez de dedicárselo a quien te lastima.

