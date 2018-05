Si no quieres poner en riesgo la vida de tu perro, evita subirlo a una camioneta

Según American Humane cien mil perros pierden la vida cada año, y los accidentes son asociados directamente con camionetas. Los veterinarios aseguran que si subes a tu mascota a la parte trasera, descubierta de estos autos, ellos pueden sentir la necesidad de saltar y ser lastimados.

Los perros se lastiman al saltar, rompiéndose las piernas y lesionando sus articulaciones, que suelen terminar en amputaciones. Además, que corren el riesgo de ser expulsados de esta área, debido a la velocidad o alguna otra circunstancia que deba evadir el conductor como algún obstáculo en la vía.

Algunas investigaciones han evaluado distintas probabilidades, y todas tienen un final fatal para el can. Steve Scherer y Quincy Animal, han determinado que el riesgo para el perro es demasiado grande.

“El perro podía ver algo y saltar. La mayoría de los perros son lo suficientemente inteligentes como para no hacerlo, pero me preocuparía tener un accidente: el perro va a ser un proyectil entonces. También me preocuparía que un perro esté atado en la parte posterior. de un camión porque podría saltar por el costado de una cama y ahorcarse”.