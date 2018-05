Ocho recomendaciones para mantener una relación armoniosa con los hijos

En la búsqueda de cercanía muchas madres pudieran sentirse frustradas porque desean que sus hijos les cuenten sus secretos más íntimos como si se trataran de su mejor amiga, sin embargo pasar a esa línea delgada puede traer un choque muy particular, se pierde la autoridad y el límite de saber entonces quien es la madre.

La psicóloga Carla Cadremy @mientornoeducativo precisa que aunque se desee ser amigo de los hijos es una teoría que no debiera ser porque se pierde la autoridad necesaria para la orientación de los pequeños. “Hay algo que debemos tener claro: cuando quiero ser la amiga de mis hijos, entonces ¿Quién será la mamá? Mamá y amiga no pueden ser la misma persona. Los amigos son iguales, están (o deberían estar) en el mismo nivel. Mamá e hijo no pueden ser iguales y aunque pueda sonar chocante para algunos, mamá es autoridad. Mamá da y el hijo recibe, es uno de los postulados de Bert Hellinger, refiriéndose entre otras cosas a que los hijos no pueden resolver asuntos de los padres, mamá da normas que debería cumplirse, por lo que quedaría a la vista que no pueden ser iguales”.

Sobre el tema, el terapeuta familiar Reinaldo Oquendo comparte la idea de crear con el hijo un lazo de amistad. “Es bien positivo, de hecho, es una manera de manifestar el amor, porque es un compartir sano, un compartir alegre, un compartir de diálogo, de entendimiento, de empatía, y todo eso es amor, y si se crea, es un apego que puede perdurar por siempre”.

“La idea debe ser mantener esta apertura para con tus hijos donde puedan sentirse con la confianza de que les pueden contar diversos temas. De igual manera tener la experiencia de compartir actividades que para ellos son placenteras”, agregó el especialista.

En definitiva todas desean ser las mejores madres para sus hijos, lo importante es buscar las herramientas que más resulten, buscar los recursos que crees necesitar y modificar el estilo que estas usando con tus hijos porque la maternidad es cambio constante, porque los hijos son cambio constante, así como lo es la escuela, la sociedad, el mundo entero.

Sea cual sea tu postura debes buscar mantener una relación armoniosa entre madre e hijo lpara lo cual la psicóloga Cadremy recomienda:

Propicia actividades juntos que ayuden a consolidar la confianza.

Preocúpate de sus cosas sin querer tener el control.

Aconséjale, sin pretender que haga al pie de la letra lo que le sugieres.

Lleva una comunicación fluida, evita los interrogatorios. Respeta su intimidad.

Invita a sus amigos a la casa o a realizar otra actividad.

Conversa con tu hijo sobre tus experiencias cuando tenias su edad (Cualquiera que sea).

Hazle ver que cuenta contigo de forma incondicional.

Pide su opinión para tratar algún asunto familiar.

Te recomendamos en video: