Te contamos por qué no debes hacer dieta antes de tu boda

Lo primero que piensas como mujer cuando te comprometes es ponerte a dieta para rebajar y verte “perfecta” el día de tu boda con tu hermoso vestido, pero aquí te explicamos por qué no lo debes hacer.

Ponernos a dieta nos pone de mal humor, y eso es lo que menos necesitas para el proceso que vas a vivir y muchos menos para el gran día. A eso le debes sumar el estrés de los preparativos como sacar presupuestos, visitar tiendas, son muchas las cosas en las que te debes ocupar.

Un problema que enfrentan muchas novias cuando deciden bajar de peso gira en torno al vestido. Muchas encuentran un vestido que les encanta y deciden pedirlo varias tallas por debajo de la suya. Pero muchas veces se han puesto una meta poco realista, no les queda el vestido y poco tiempo antes de la boda quieren ir a cambiarlo, o lo pasan muy mal porque no les queda como esperaban.

Otras veces, los esfuerzos de las novias por adelgazar las llevan a convertirse en un yo-yo permanente, y con cada prueba del vestido hay que apretar o aflojar. Esto también estresa muchísimo a los modistas, al punto en que muchas boutiques aclaran que solo hacen ajustes una vez, poco antes de la boda.

Puede que perder 10 kilos no sea tan increíble como pensabas, y que tengas menos busto o pompa que antes. Tal vez tu vestido no luce tan genial con el cuerpo que has logrado y pienses incluso en cambiar de vestido.

Si quieres lucir bien, pero sobre todo sentirte genial el día de tu boda, no te obsesiones con tu peso y concéntrate en llevar una vida saludable, comiendo balanceado y haciendo ejercicio al menos 3 veces por semana, porque necesitarás estar en forma para todo lo que debes hacer.

Aprovecha estos meses de intensa actividad para pasar tiempo con tus amigas, disfrutar el proceso de organizar tu fiesta, visitar a tus familiares para entregar las invitaciones y tomarte algo con ellos sin culpa.

