10 razones por las que debes amar tus senos pequeños

Hubo un tiempo las mujeres competían para ver quién tenía los pechos más grandes. Muchas llegaban a recurrir al bisturí para aumentar su tamaño y las que no tenían opción y se quedaban con los pecho pequeños, se sentían humilladas o poco atractivas ante la "grandeza" de las otras. Por suerte, los tiempos cambian y aunque hoy siguen existiendo estereotipos Hollywoodenses que siguen imponiendo cómo debernos vernos, es un hecho que hemos creado poco a poco conciencia para abrazar nuestro cuerpo.

¿Tienes las tetas pequeñas? ¡Qué importa! Es momento de que las ames como son porque al final, son parte de tu personalidad. ¿Aún no estás convencida? Aquí te mostramos las razones por las que deberías hacerlo.

1. Correr no te será problema ya que el rebote no será tan molesto y a veces ni siquiera tendrás la necesidad de usar un bra tan especializado (aunque es importante que siempre las protejas del impacto).

2. Con el tiempo, no sufrirás del desafortunado efecto de gravedad y tendrás menos probabilidades de que se caigan cuando seas mayor.

3. Siempre encontrarás sostenes de tu talla por lo que te será más fácil tener un montón de diseños y colores en tu cajonera.

4. Y puedes unirte a la tendencia de los "bralettes".

Una publicación compartida por Espiga Vestuario (@espiga_vestuario) el 18 de Nov de 2017 a la(s) 12:55 PST

5. La postura y dolor de espalda no serán problema.

6. No hay mayores problemas cuando vas a la piscina o a la playa pues no tendrás que estar cuidando taaanto que algo se intente escapar o asomar de tu bikini.

Rhythm's latest collection Kokomo is here! The Leilani bikini is a mix of colours inspired by pink flamingos and crystal aqua seas 🌊 Una publicación compartida por Hot Body Swimwear (@hotbodyswimwear) el 16 de Ago de 2017 a la(s) 8:47 PDT

7. Puedas usar casi cualquier prenda que te guste o al menos no tendrás que lidiar con escotes incómodos o botones que se abran. Incluso muchas veces podrás aplicar el "no bra" al estilo Kendal Jenner.

9. Dormir boca abajo es de lo más cómodo ya que no habrá nada que te lastime o te moleste.

10. Es más difícil que puedas desarrollar cáncer de mama ya que detectas con mayor facilidad cuando algo no anda bien con tus senos. No es que seas invencible o que no haya posibilidad de padecerlo, sino que al tener menos capas de tejido, es más sencillo detectar bultos o anomalías al realizarte un autoexamen.

Y claro, no es que los senos grandes no sean feos o nefastos, pero en esta ocasión dedicamos la sección a las que se sienten inseguras con sus pequeños pechos. ¡Recuerden siempre tenerse amor propio!

