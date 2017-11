Niño se volvió viral por causar pérdidas de 1,300 dólares a tienda de maquillaje

Salir con niños puede convertirse en una verdadera odisea. Hacer que se porten bien no es una tarea fácil y dejarlos en casa no es la mejor opción. Sin embargo, hay veces en las que una se confía y los lleva a lugares poco convenientes para su hiperactividad y terminan ocasionando costosos desastres.

Una madre aprendió la lección luego de que la travesura de su hijo se volviera viral.

Resulta que la mujer decidió llevar a su pequeño con ella mientras compraba maquillaje en la reconocida tienda Sephora. El menor de edad se perdió de la vista de su madre y sin que ella se diera cuenta, se puso a jugar con los productos, dejándolos completamente inservibles.

La maquillista Brittany Nelson descubrió la travesura del pequeño gracias a las huellas de glitter que dejó en el piso. Posteriormente avisó a los encargados, quienes le informaron a la madre lo ocurrido y las medidas que se tomarían.

Nelson informó lo sucedido en el popular establecimiento y aconsejó a las madres a no descuidar a sus hijos, a ponerles reglas de comportamiento o mejor aún, evitar llevarlos a un lugar así donde pueden causar destrozos.

"No minimicen esto. No importa si el maquillaje era de $ 3 o $ 2000, el niño destruyó la propiedad de otra persona. ¡Es inaceptable!" escribió la chica, mientras que un usuario comentó:"Ese es el problema con los niños de hoy. Sin disciplina ni estructura. Soy un maestro y ver a los niños salirse con la suya con tantas cosas es porque los padres les ponen excusas. Los niños deben tener consecuencias. ".

"Tengo 5 hijos. Ninguno hizo eso nunca. ¡Ellos sabían cómo comportarse cuando estaban en público! ¡Esa madre debería sentirse absolutamente avergonzada de sí misma!" escribió otra.

Sin embargo, algunas personas han criticado la publicación de Nelson, diciendo que muchos padres no tienen opciones alternativas de cuidado infantil y que no es asunto suyo juzgar a la mujer. "Es difícil ir de compras sin tus hijos si eres madre soltera. Especialmente si no tienes a nadie que los cuide en casa", escribió un seguidor. "Algunos padres no tienen el lujo de ir a lugares sin sus hijos. Deberías avergonzarte por hacer esa declaración".

Y sí, nadie tiene derecho a juzgar la situación de la madre ni hablar sobre cómo educa a su hijo, mucho menos compararse como madre con ella. La controversia en torno a los que se dedican a criticar y avergonzar detrás de un monitor, se ha reforzado aún más contra aquellas que son madres (¡justo cuando creíamos que todos están sobre las que deciden no tener hijos!). Aunque la acción del niño terminó costándole caro a su madre, no hay forma de que fuera consciente de ello. Los que critican parecieran ser expertos en crianza.