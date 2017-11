Muere bebé de la mujer que se hizo una sesión de fotos con miles de abejas

Hace semanas Emily Mueller compartió una sesión fotográfica un poco inusual. En la foto se le ve rodeada de más de 20 mil abejas en el vientre.

De acuerdo con lo publicado por la revista People, la mujer acaparó los reflectores por su hazaña. En ese momento narró su hazaña como apicultura y detalló que se había refugiado en esta actividad luego de dos embarazos fallidos.

A través de su cuenta de Facebook relató que dejó de sentir movimiento por lo que acudió a su médico, lugar donde le dijeron que su bebé había muerto debido a un problema de coagulación.

“Por la noche, comencé a darme cuenta de que no había sentido que el bebé se moviera mucho y tenía contracciones que se sentían diferentes a las que he tenido antes, me dije a mí misma que estaba durmiendo, pero a medida que pasaba el tiempo, me sentí incómoda al respecto”.