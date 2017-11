5 razones por las que una mujer inteligente prefiere la soltería

Una mujer inteligente suele ser muy atractiva para los hombres, al menos para aquellos que son seguros de sí mismos y no se sienten intimidados. Sin embargo, eso no significa que ella estará en una relación todo el tiempo, hay momentos en los que prefiere la soltería por sobre todas las cosas.

Las razones por las que una mujer inteligente prefiere la soltería a una relación pueden ser muy diversas, pero a continuación te presentamos algunas de las más comunes.

Sabe que es mejor estar sola que en una mala relación

Una mujer inteligente no usa excusas para quedarse en una relación que no es saludable, termina con ella. De hecho, es probable que ni siquiera se involucre en una. Ella es capaz de ver las alertas rojas en un chico a kilometros de distancia, por lo que segurá optando por la soltería mil veces.

No está dispuesta a aceptar a quien sea

Como en todos los aspectos de su vida, una mujer inteligente sabe exactamente cómo quiere que sea el hombre que comparta la vida con ella. Por eso, aunque tenga muchos pretendientes, si ellos no cumplen con sus requisitos, ella va a elegir quedarse soltera. Está dispuesta a esperar lo mejor.

Tiene más tiempo para sí misma

Una mujer inteligente ama consentirse y hacer cosas que la hagan crecer como persona. A ella le encanta invertir su tiempo en ella misma, en lugar de estar pensando qué puede hacer para mantener a alguien feliz. Y no es que no le interese el amor, pero definitivamente no se presiona para tenerlo.

Le preocupa poco la opinión de los demás

Aunque la sociedad pueda dictar que a cierta edad una mujer ya debe estar casada y tener hijos, una mujer inteligente no está casada con esa idea. De hecho, ella no comenzará una relación sólo para no ser "la soltera" del grupo, por el contrario disfrutará serlo tanto como le sea posible.

Está consciente de que no necesita a un hombre

Cierto, el amor es bueno, estar en pareja es hermoso cuando la relación es saludable y una mujer inteligente lo sabe y valora. Pero, ella también está consciente de que no necesita de forma vital a un hombre a su lado. Valora poder estar soltera un tiempo y aprovecha para fortalecerse como persona.

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO