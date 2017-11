5 cosas que una mujer inteligente siempre le dice a quien considera su amiga

Una mujer inteligente conoce la importancia de las amigas en su vida. Entiende que, como dicen por ahí, los amigos son los hermanos que uno elige.

Para una mujer sus amigas son parte fundamental de su vida, las conserva y entiende su relevancia para un bienestar emocional. Aquí algunas cosas que una mujer inteligente hace o dice para demostrarle a la otra cuánto la quiere.

Le dice la verdad

Por muy dura que ésta sea, siempre se dirigirá a su amiga con respeto, le hará ver sus errores o cuáles son los puntos que debilitan su relación.

No oculta lo que siente

Es básico para el buen funcionamiento de su relación, siempre dirá cómo se siente y esperará que su amiga sea igual de leal con ella. Una verdadera amiga sabe verbalizar lo que le gusta y lo que no.

No la envidia

Una mujer inteligente sabe que las mujeres de las que se ha rodeado luchan todos los días por ser mejores, por alcanzar sus sueños y una mejor posición o la calidad de vida que siempre soñó.

Será incondicional

No importa si la otra cometió errores, si está pasando por una mala racha, al final, estará ahí para ella, porque conoces la importancia de las buenas amigas en tu vida.

Respetará sus decisiones

No importa si el chico con el que sales no le agrada o si cree que estás cometiendo un error al tomar esas decisión. Te dará su punto de vista, pero al final te apoyará y estará ahí por si algo no sale como esperas.