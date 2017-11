Decretos que una mujer inteligente sigue para concretar lo que desea

Una mujer inteligente no depende de qué tanto conocimientos académicos tenga o qué tan buena sea para ciertos temas. Es aquella capaz de mantener en equilibrio su hogar, pero también el ámbito laboral donde se desempeña y por ende, su vida social. Es una mujer que conoce el éxito pero también los tropiezos y que a pesar de todo, sabe levantarse y seguir.

Aunque parezca que todo lo han logrado fácil, en realidad han tenido un largo camino, donde se mezcla el sudor con un poco de suerte. no es fácil. Además, está comprobado que la mente tiene tiene un gran poder sobre sus logros ya que toda mujer exitosa se repite frases motivadoras que las lleva a concentrarse en lograr sus metas.

Así que si quieres terminar ese pendiente o concretar un proyecto con éxito repite estos cinco decretos desde que despiertes hasta el final de tu día

Soy fabulosa



Cuando te despiertes, estira lo más que puedas todas tus extremidades, respira profundo y repite esta frase en tu cabeza o si te animas, hazlo en voz alta. Puedes hacerlo frente al espejo o desde la comodidad de tu cama. Suelta el cuerpo y sonríe. Te sentirás relajada y lista para empezar el día sintiéndote fabulosa. Recuerda que si proyectas seguridad en ti misma, podrás conquistar el mundo.

Hoy seré fiel a mí misma



No solamente con respecto a tu personalidad (recuerda que no debes cambiar para complacer a nadie) sino también con respecto a todo eso que te propusiste. Si te propusiste seguir cierto régimen alimenticio, no lo dejes. Si te propusiste levantarte temprano y pensar positivo de tu trabajo, hazlo. Hacer un compromiso contigo misma, te llevará a concretar lo que deseas.

Voy a expresar mi estilo



Que no te de pena mostrarte tal y como eres. Tu personalidad es única y eso te hace resaltar de los demás. Nunca sabes a quién puedes inspirar, por ello no dejes de abrazar quien eres. Tu forma de ser puede convertirte en un líder.

Disfrutaré cada segundo



Olvida las quejas y concéntrate en disfrutar lo que tienes. ¿Tienes sólo 30 minutos para comer? Disfrútalo. ¿Tus amigos organizaron un viaje en carretera? Ríe todo el camino. ¿Es un día nublado? Aprovecha para tomar un delicioso café o un chocolate caliente. Son las cosas pequeñas las que hacen que la vida sea tan especial.

Recordaré los mejores momentos



Abrazar tus experiencias pasadas son también una buena forma de decretar. Visualiza las risas, las lágrimas y lo reconfortante que fue ese abrazo cuando te sentías de lo peor. Todas las experiencias dejan un aprendizaje y todas nos ayudan a crecer.