Hombre vende su riñón para celebrarle los 15 años a su hija "Quizás sea una tontería pero como papá quiero lo mejor", sostuvo el argentino.

Maximiliano Almandoz trabaja 17 horas al día, tiene dos ocupaciones y además practica taekwondo. Y no es cualquier deportista, sino que es uno que ganó medallas de oro a nivel internacional representando a Argentina.

Pero aún así, asegura que el dinero que gana mensualmente le alcanza apenas para sobrevivir mes a mes, ya que es la única fuente de dinero en su familia compuesta por su pareja y sus dos hijos.

Por lo mismo, se le ocurrió la idea de vender su riñón para sumar un ingreso extra. Pero no es para pagar algún gasto relevante, ni para comprar una casa o un automóvil, sino que para celebrarle los 15 años a su hija.

"Vendo riñón para hacerle la fiesta de 15 años a mi hija", escribió el hombre en un sitio de ventas a través de internet, según consigna Crónica.

"Hablamos de mucha plata, 300.000 pesos. Sus compañeritas hacen sus festejos, sería muy frustrante para mí no hacerlo", profundizó el hombre, el cual gana cerca de 14 mil pesos trasandinos entre sus dos labores, poco más de $500 mil nacionales.

Además, recalcó que "cuando pase el tiempo y ella diga que no tuvo sus 15 como todas, me mataría. Quizás sea una pavada, pero como papá quiero lo mejor. Dicen que se puede vivir con un solo riñón".

Finalmente admitió que es capaz de dejar de lado el deporte por cumplir el sueño de su hija: "Si se me complica con el taekwondo, tengo pensado enseñar y no competir más. Me apasiona, pero bueno…Vendo mi riñón, tengo plata, le hago la re fiesta a mi hija, ella es feliz y no se va a olvidar nunca de ese día", culminó el padre.