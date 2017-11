Así influye la figura de tu padre en tus relaciones de pareja si es un hombre frío Aunque no lo creas, el carácter de tu padre puede ser la razón del tipo de relaciones de pareja que tengas

Quizá tu novio es la persona más simpática del mundo o quizá cada vez que sales le pides permiso o quizá, sabes que tiende a reaccionar de forma violenta. Independientemente de si es una buena o mala persona, ¿te has preguntado por qué estás con él?

La psicología cree que algunos de estos comportamientos son un reflejo de la figura paterna que tengas en casa. Esto se halla en el concepto de Sigmund Freud sobre la atracción hacia el sexo opuesto, basada en tu progenitor. Y es que el vínculo de una mujer con su padre es determinante en su autoestima y sus elecciones amorosas ya que busca consciente o inconscientemente una especie de sustitución de este ya que es el representante más cercano que tiene del sexo “opuesto”.

Así que si tu padre es una persona fría y alejada, tiendes a tener una falta de confianza personal, de sentir que no estás siendo apoyada y que no cuentas con la protección necesaria para seguir adelante. Esto puede hacer que no confíes en tus decisiones y que siempre estés dudando.

A pesar de que estás consciente de estas carencias, es probable que tengas parejas que aportan poco, que te hagan sentir insegura y celosa. Buscas hombres que tienen poco que ofrecer pero que son cariñosos, con lo cual llenas el vacío. Es posible que sea difícil formar algún vínculo duradero con alguien. Además, es probable que seas descuidada y fría también con tus parejas ya que te cuesta trabajo procesar el acercamiento físico y el mostrar tus sentimientos.

