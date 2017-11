La vida sana tiene a Alejandra Fosalba increíble a los 48 años Esta foto de Gatúbela lo demuestra.

“Uno es lo que come”, es la creencia que tiene a la actriz Alejandra Fosalba estupenda a los 48 años. Eso además de esfuerzo, mucho ejercicio, una voluntad de acero y la extraordinaria condición de ser una persona que, en general, siente poca hambre.

Su estupenda figura la mostró en su cuenta de Instagram: “Hoy grabando Wena Profe. Mi personaje Rosa se disfraza de Gatúbela pero jamás se saca sus pulseras”.

La actriz acostumbra a compartir imágenes del resultado de su esfuerzo.

Según ha relatado, lleva una vida muy sana. Trata de comer cada 3 horas y se demora una hora solamente en tomar desayuno. Este consiste en un jarrón de agua de menta con jengibre y miel, el clásico jugo de naranja, un yogurt natural con chia, almendras y algunos arándanos, y claras de huevo. No come pan, no toma café ni té. No toma bebidas ni alcohol. Tampoco fuma.

Tiene personal trailer pero siempre ha practicado deportes y le gusta participar en corridas ciudadanas. “Es importante ejercitarse físicamente pero también es importante cuidar tu estado mental. Estar fuerte y equilibrada mentalmente te da capacidad para correr teniendo más confianza en tus habilidades y haciéndolo lo mejor que se puede”, relata en su Instagram.