"Y luego te pillo comprando vinito con tu amante para pasar la noche con ella" Catherine Mazoyer usó redes sociales para acusar de infidelidad a Sebastián Carter

En julio recién pasado Catherine Mazoyer tenía solo palabras de amor para Sebastián Carter. “Gracias por insistir en conocernos, por conquistarme desde el primer día y todos los días que siguieron. Gracias por lo más hermoso que es nuestra familia, nuestros dos hijos. Me hiciste perder el miedo y me ayudaste a confiar, a creer, a soñar. Te adoro. Feliz aniversario compañero, amante, amigo, amor”, escribió en su cuenta de Instagram. Pero tras cinco años juntos, dos hijos y varios problemas de pareja bastante serios, la actriz puso fin públicamente a la relación, acusándolo de infiel.

Tras un clásico posteo parental de Carter con uno de sus hijos, Catherine reaccionó: “Y cuando te tienes que quedar con tus hijos me dices que estás enfermo y que no puedes, y luego te pillo comprando vinito con tu amante para pasar la noche con ella. ¡Qué buen papá! Te felicito” escribió en la publicación de Facebook. Luego subió a su Instagram una emotiva imagen con sus dos hijos: "No le puedo pedir más a la vida. Mis días tienen dos soles. Mis dos amores. vamos adelante!".

“Lo único que diré es que nunca he sido infiel. Si ella se quiere llenar la boca hablando de mi, cosa de ella. Yo soy un caballero y nunca la he engañado”, dijo el ex "Amor Ciego" a LUN.

¿Quieres saber lo que escribió Carter a su hijo? "Siempre seré tu héroe y te amé desde el momento en que vi abrir tus ojos por primera vez y lo haré hasta que los mios se cierren para siempre. Serás un gran pez hijo mío, aprenderás del mejor… Feliz tres años de vida Milan", dice parte del mensaje.