Lecciones que debes aprender de tu gato para vivir mejor Sí, esos pequeños animales tienen grandes lecciones que darnos.

En su libro, El método catfulness, Paolo Valentino, un escritor italiano, recoge algunas lecciones que todos deberíamos aprenderle a los gatos y que sin duda son una verdadera fuente de inspiración.

Detente y relájate

Si algo saben hacer los gatos, eso es vivir relajada. ¿Los has visto posados en un lugar disfrutando del calor del sol? No necesitan nada más que eso, relajarse y observar lo que ocurre a su alrededor sin ser parte del caos, sólo están ahí, sentados mirando su entorno.

No caigas en los excesos

Un gato come cuando tiene hambre y bebe cuando está sediento. No caen en excesos, son ellos mismos, disfrutan cada bocado, ¿has observado cómo comen un perro? Los gatos son todo lo contrario, parecieran amar cada trozo de su comida, cuando están satisfechos, dejan de comer.

Saben marcar límites

No importa si tu visita muere por tocarlo, si al animal no le apetece ser tocado, se aleja, marca su límite. Un gato sabe identificar aquello que no le gusta y se aleja. Su bienestar es primero y sus acciones así lo demuestran.

No guardan rencores

Puede que si hubo algo que no les gustó te miren con sus ojos profundos, pero no guardan rencores, en cuanto sienten que están listos, regresan a ti, te muestran su amor, a su forma, pero lo demuestran.

Te recomendamos en video: