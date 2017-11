Feriado: Estafas en Tonsupa con reservas fantasmas de hospedaje El pasado feriado varios grupos se quedaron sin hospedaje por haber confiado en reservaciones realizadas a través del internet, más conocidas como reservas fantasmas.

Ante la demanda de hoteles, departamentos o cabañas para el feriado en la playa, muchos optaron por hacer reservaciones previas vía internet. Lo que no se esperaban es que a su llegada se den cuenta que se trataba de una estafa ya que esas reservas nunca existieron, eran fantasmas.

Sucedió en Tonsupa, Esmeraldas. Visité dicha localidad este último feriado pasado y cuando encontré a varios conocidos, en grupos diferentes coincidieron con este feo momento. Por ejemplo, Mayra Veloz viajó junto a Carlos Amaya y una pareja de amigos. Días antes buscaron un departamento para rentarlo y en efecto se realizó el acuerdo. Les solicitaron una garantía del 50% del total de la reserva para asegurar el inmueble.

Les dieron un número telefónico para registrar el depósito y por Whatsapp enviaron las referencias del lugar rentado: el nombre del hotel, el número del departamento, la hora, fechas disponibles, fotos de la fachada y del interior del inmueble. Incluso adjuntaron una ubicación para que no se perdieran. Con todo esto se quedaron tranquilos al contar ya con un lugar para llegar en el feriado.

Viajaron el miércoles desde Quito y llegaron antes de las 00h00 del jueves 02 de noviembre porque les habían indicado que desde esa hora ya podían ingresar al departamento pero cuando siguieron la ubicación que tenían el lugar apuntaba a un área que no coincidía. Cuando llamaron al número con el que se contactaron inicialmente ya no contestaba ni por llamadas ni por Whatsapp y lo que confirmó que se había hecho una estafa es cuando buscaron el nombre del hotel denominado "Mediterráneo". Los vecinos dijeron que no existe un hotel con ese nombre pero si hay tres conjuntos habitacionales con la misma denominación. Averiguaron por el número de departamento pero tampoco existía en ninguna de estas locaciones.

El grupo de Mayra y sus amigos se resignaron y en ese momento buscaron otro lugar para hospedarse. Pero en el sector del malecón habías otros dos grupos de jóvenes que habían pasado por la misma situación. Nos comunicamos con la Policía y no se había efectuado ninguna denuncia al respecto pero según el Mayor Jorge Urresta, el procedimiento a seguir en este tipo de situaciones es poner la denuncia en la Fiscalía y se asigna un perito de delitos informáticos para dar seguimiento con la investigación.

Según su percepción, los antisociales debieron utilizar una cuenta de paso para receptar el dinero y sacarlo inmediatamente. "Si la ciudadanía presentó este tipo de problema debe denunciar para detectar a estas personas malintencionadas". Los depósitos iban desde los $100 o $150 según el número de personas. Pudimos conseguir las capturas de pantalla de dos de estos casos.