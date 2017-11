El poderoso mensaje de Michelle Obama a todos los hombres, incluyendo Barack y Trump

A casi un año de haber dejado la Casa Blanca, la ex primera dama Michelle Obama dio un golpe sutil contra el actual presidente de los Estados Unidos. Pero claro, la sinceridad y la elegancia con la que lo hace es algo que amamos de ella.

Durante la cumbre inaugural de liderazgo juvenil de la Fundación Obama en Chicago Michelle, se unió a la poeta Elizabeth Alexander, para presentar un motivador discurso donde pidió a los jóvenes PENSAR antes de TUITEAR, refiriéndose claro a la manía que tiene el presidente Trump al utilizar con descaro las redes sociales.

Mientras el público se reía, Obama aclaró que ella no estaba "hablando de nadie en particular", sino que de los presentes. Buen intento Michelle pero todos sabemos de quién hablabas (y nos encanta).

En tiempos de Trump donde el sesgo informativo y el mal manejo de las problemáticas sociales, Michelle se ha convertido en una voz para muchos jóvenes con inquietudes ante temas de acoso sexual, educación y derechos humanos, los cuales la ex primera dama se ha encargado de encarar.

"Cuando pensamos en las mujeres en particular, les pedimos que expresen su opinión. Les pedimos que hablen claro. Les pedimos que simplemente digan que no, para hablar en contra del acoso sexual", dijo Obama. "Pero si no enseñamos a las jóvenes a hablar a una edad temprana, eso no sucede por sí sólo. Se necesita práctica para tener una voz. Debes volver a utilizarla, una y otra vez antes de poder decir". no.' O 'parar'. 'No me toques' ".

También hizo una serie de observaciones sobre la crianza de los hijos y el género, y las diferencias entre criar a niños y niñas. La ex primera dama Michelle Obama hizo una observación contundente ante el hecho de que los hombres tienen demasiados "derechos" y que las mujeres los protegen demasiado.

De acuerdo con Michelle, el problema está en que a los hombres se les dice que deben ser fuetes y a las mujeres que deben respetarlos. "Es algo por lo que pagamos después", dijo.

.@MichelleObama tells men "y'all need to go talk to each other about your stuff. Because there's so much of it. It's so messy." pic.twitter.com/IpCzpFDbUC

— ABC News Politics (@ABCPolitics) November 1, 2017