5 cosas increíbles que los perros pueden sentir acerca de los seres humanos No cabe duda que los perros son los mejores amigos que un humano pueda tener

Los perros son animales con un sentido extremadamente agudo, son intuitivos y cada día son ellos los que parecen enseñarnos algo nuevo. Cada día surgen más y más pruebas de por qué son "el mejor amigo del hombre", al ser incluso capaces de advertir a sus dueños antes de que ocurra una catástrofe. Pero quizá lo más sorprendente es que muchos pueden percibir nuestras emociones como si estuviesen conectados en alma y corazón a nosotros. Estas son algunas cosas increíbles que los perros pueden percibir:

Tu estado de ánimo

Los perros a menudo se comportan según el ánimo de sus dueños y cuando uno está estresado, enojado o triste, ellos también tendrán el mismo pesar. Por ello, si estás pasando por un mal momento, quizá notes que tu perrito se acerca mucho a ti para estar contigo, aunque por dentro es muy seguro que se sienta angustiado o alterado.

Cuando no le estás prestando atención

Los perros son inteligentes y como las personas, saben que cuando no les estamos prestando atención. ¿Te has dado cuenta que cuando dejas de acariciarlo o mimarlo, es cuando se roba la comida que dejaste en la mesa o se trepa a algún mueble "prohibido"? Los perros saben el momento adecuado para hacer un movimiento que capte tu atención, así se arriesguen al regaño, con tal de que voltees a verlos.

Cuando no eres parejo

La Academia Nacional de Ciencias ha demostrado que los perros pueden ver la desigualdad justo delante de sus ojos. En el estudio, los investigadores emparejaron a los perros en cuanto a comandos de obediencia, hicieron que llevaran a cabo la misma acción, al mismo tiempo y al terminar, los recompensaron de diferente manera: a uno le dieron premio y a otro no. Descubrieron entonces que el perro "perdedor" pronto dejó de ofrecer un buen comportamiento e incluso dejó de prestar la atención a los investigadores por completo. Así que no intentes engañarlo obligándolo a hacer un truco para que al final no reciba ni un cariño. Peor aún si tienes dos o más perros y tienes favoritos.

Cuando te enfermas

Seguro alguna vez que estuviste en cama con resfriado o simplemente triste, tu perrito se acercó para consolarte. Muchos perros pueden ser capaces de detectar enfermedades, incluso antes de que se manifiesten. Estos pueden hasta oler las células cancerosas y según los investigadores, han probado el olfato canino haciéndoles oler múltiples muestras de sangre y observando como el perro indica una muestra que contiene células cancerosas. Los médicos y científicos esperan pronto poder confiar en el instinto olfativo de un perro para una mejor prueba del cáncer.

El embarazo

Tu amigo peludo incluso puede sentir cuando tu o alguien cercano está embarazada. Las dueñas de perritos son capaces de notar cambios en el comportamiento de su mascota durante su embarazo. Algunas mujeres cuentan que su mascota se volvió más protectora, atenta y cariñosa de repente. Algunos perros incluso comienzan a escoltar a sus dueñas embarazadas donde quiera que vayan para cuidarlas. De vez en cuando, también pueden oler el vientre redondo de la futura madre y descansar sus cabezas en él (¡aw!).