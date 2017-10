Tiroteo en Las Vegas: Pareja que está esperando un hijo corrió para salvarlo

Tras el tiroteo en Las Vegas del pasado domingo durante un festival de música country, la ciudad se ha transformado de un escenario de diversión a uno de historias de sobrevivencia, como la de Valdo Panzera Jr. y su novia Megan Iannuzzi, quien está esperando un bebé.

Valdo, de North Haledon, asistió el pasado domingo al concierto en Las Vegas con Megan. Cuando los primeros disparos comenzaron a escucharse, él pensó que se trataba de juguetes para festividades, típicos en este tipo de eventos.

Pero, entonces la iluminación del escenario se apagó. Las luces del campo se encendieron. Y una gran cantidad de personas aterrorizadas comenzaron a empujar a Valdo y a su novia embarazada.

"Me volteé hacia el hombre detrás de mí y le dije: 'Por favor, no la empujen, está embarazada, por favor no la presionen'… El tipo empezó a gritar: '¡Alto! ¡Dejen de empujar! ¡Dejen de empujar!"", aseguró Valdo.