Cómo saber si te bloquearon en WhatsApp o Facebook

Millones de personas alrededor del mundo usan a diario WhatsApp o Facebook. Y, como es de esperarse, los bloqueos están a la orden del día.

El problema es que, si no estás pendiente, puede que jamás te des cuenta. Existen diversas señales que indican que has sido bloqueado de las redes sociales de alguien.

¿Te atreves a averiguar? Aquí una guía sencilla y rápida:

WhatsApp

En cuanto a bloqueos, el mensajero WhatsApp puede ser muy engañoso. Es decir, hay configuraciones de privacidad que pueden hacerle creer a tus contactos que han sido bloqueados. Aquí algunas pistas:

Si antes podías ver la imagen de perfil de una persona y ahora no, es probable que te haya bloqueado.

Si ya no puedes ver su estado.

Si tampoco aparece su última conexión o cuándo está en línea.

No puedes llamarle ni invitarlo a grupos.

Cuando le envías mensajes sólo aparece un check y jamás los dos.

Si con algún contacto en específico detectas todas estas señales juntas, lo más seguro es que, desgraciadamente, haya decidido bloquearte de su WhatsApp.

Facebook

En la red social de Mark Zuckerberg es un poco más fácil saber si te han bloqueado. Estos son algunos indicios:

No puedes encontrar a dicha persona ni poniendo su nombre en el buscador.

No ves sus comentarios en perfiles de amigos en común o grupos.

No puedes ver sus publicaciones en grupos que tienen en común.

Si alguna vez mantuvieron una conversación por inbox, ya no puedes ver su nombre ni su foto y sólo aparece como "Usuario de Facebook" en tu bandeja de entrada.

Aun teniendo el link directo al perfil de dicha persona, no puedes verlo y Facebook te indica que "No se encontró o no está disponible ese perfil".

Todas las interacciones que tuviste en algún momento, han desaparecido por completo. Incluso etiquetas en fotografías.

¿Te ha pasado? Aunque lo mejor siempre será hablar directamente con tus amigos para preguntarles.