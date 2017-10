Mujer relata cómo salvó a su hija de morir en el tiroteo de Las Vegas

Las cifras del tiroteo ocurrido en Las Vegas van en aumento. Hasta el momento las autoridades han registrado 58 personas muertas y más de 500 heridas luego del atentado perpetuado desde el hotel Mandala Bay.

Así como aumentan los fallecimientos, también lo hacen las historias de las personas que estuvieron ahí y que lograron salir con vida de lo que definen como un infierno, como una ráfaga de disparos que parecía interminable.

Carly Krygier estaba en el concierto acompañada de su hija, según dijo a con en cuanto los disparos comenzaron lo único en lo que podía pensar era en salvar a su hija.

