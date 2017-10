Hombre muere tras salvarle la vida a su esposa en la masacre de Las Vegas

Las Vegas está viviendo uno de los capítulos más tristes de su historia, un hombre que ha sido identificado como Stephen Paddock, disparó contra los asistentes a un concierto de música country desde el hotel Madalay Bay de donde disparó contra la multitud que estaba disfrutando del concierto.

En medio de este capítulo, historias como la de Sonny Melton nos hacen recuperar la esperanza, pues salvó la vida de su esposa mientras los disparos confundían a los asistentes.

Heather Melton, dijo a WSMV que su esposo era un hombre bondadoso y cariñoso que dio su vida por ella.

Heather también dijo que su esposo era un hombre alegre, que amaba a su familia, que tenía tres hijos de una relación pasada y que era un hombre dispuesto a ayudar.

La mujer describió a este atentado, que ya es catalogado como la masacre con más víctimas en la historia de Estados Unidos, como uno de los momentos más horribles que ha video y que no hay palabras que describan lo que sucedió en Las Vegas.

Sonny Melton was only 29. He worked the emergency room and ICU at Henry County Medical Center. Wife Heather says: "He is a nurturing person" pic.twitter.com/IBLa3v4Hx2

— Forrest Sanders (@WSMV_Forrest) October 2, 2017