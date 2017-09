Carta abierta a una hija: "No pidas perdón por ser quien eres" El mensaje de empoderamiento aplica para todas las mujeres

El amor de una madre para su hija es incondicional, por ello es que siempre buscará la manera de apoyarla para que pueda ser feliz, sin importar que tenga que derrumbar estigmas y estereotipos implantados por la sociedad desde hace cientos de años.

“No” es una de las palabras que más hemos escuchado las mujeres: “No te vistas así”, “No salgas a la calle sola”, “No uses demasiado maquillaje”. Y eso es algo que nos ocurre desde la infancia (pese a que la ideología restrictiva hacia el género femenino, supuestamente, ya ha cambiado).

Pero, Toni Hammer, una colaboradora del sitio Scary Mommy, está decidida a lograr que su hija crezca con la idea de que tiene el suficiente poder para hacer y lograr todo lo que quiera. Con eso como base, ella le escribió una carta abierta en Facebook:

“Para mi hija,

No te disculpes cuando alguien más choque contigo.

No digas 'lamento ser una molestia'. No eres una molestia. Eres una persona con pensamientos y sentimientos que merece respeto.

No informes los motivos por las que no puedes salir con un chico con el que no quieres salir. No le debes una explicación a nadie. Un simple 'no, gracias' debería ser aceptable.

No pienses de más sobre lo que comes delante de la gente. Si tienes hambre, come y come lo que quieras. Si quieres pizza, no busques una ensalada sólo porque otras personas están alrededor. Pide una pizza.

No mantengas tu cabello largo para hacer a alguien más feliz.

No uses un vestido si no quieres.

No te quedes en casa porque no tienes a nadie con quien salir. Sal sola. Ten experiencia por ti misma y para ti misma.

No guardes tus lagrimas. Llorar significa que estás sintiendo algo que necesita salir. No es una debilidad. Eres ser humano.

No sonrías porque alguien te lo dijo

No tengas miedo de reírte de tus propios chistes.

No digas que 'sí' para ser cortés. Di 'no' porque es tu vida.

No escondas tus opiniones. Habla y habla en voz alta. Deberías ser escuchado.

No pidas perdón por ser quien eres. Sé valiente y audaz y hermosa. Sin disculpas”.

To my daughter,Don't apologize when someone else bumps into you.Don't say "sorry to be such a pain." You're not a… Posted by Toni Hammer on Friday, September 22, 2017

La carta de Toni es sin duda un gran mensaje de empoderamiento, y muchas mamás que ya la leyeron opinan lo mismo. De hecho, algunas afirman que aplica no sólo para las hijas sino también para todas las mujeres.