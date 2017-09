Las verdaderas relaciones no son un cuento de hadas, quédate soltera hasta que lo entiendas Ser soltera no es tan malo cuando entiendes por qué debes esperar

Desde que tenemos uso de razón, hemos escuchado historias del príncipe azul que rescata a la princesa en apuros para luego "vivir felices por siempre".

No existe tal cosa.

Los cuentos de hadas no existen o al menos no como nos los pintan. Esas historias donde todo es perfecto y nadie lastima o experimenta dolor no pasan en la vida real. Y no está mal, nadie necesita la perfección y la magia.

Lo que de verdad se necesita es un socio, un cómplice que entienda que va a ser duro y que esté preparado para enfrentar los obstáculos de todos modos. Alguien que atraviese los caminos más oscuros a tu lado y que admita lo mal que estuvo cuando actuó como un douche macho supremo frente a ti.

En una relación siempre habrá heridas, no importa cuánto afecto exista, cuánto dinero tengas o cuánto se diviertan los fines de semana. En una relación real, habrá obstáculos, no importa cuánto rían o cuántos sacrificios hagan el uno por el otro. Llegarán tempestades sin previo aviso y predicamentos que te harán creer que no sirve de nada luchar.

El amor no siempre es divertido. No importa qué tan compatibles sean, cada cuánto se hagan sonreír, o cuánto repitan lo bien que les hace la presencia del otro.

Todos fracasamos como seres humanos de vez en cuando; vivimos en un mundo donde las cosas tienden a fallar terriblemente, no importa qué tan buena persona seas. Habrá verdades muy crudas que en un instante golpeen tu relación donde más duele.